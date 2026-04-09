Льготные проездные билеты подорожают в Барнауле с 1 мая

В настоящее время льготный проезд действует в 22 муниципалитетах Алтайского края

09 апреля 2026, 19:29, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с 1 мая 2026 года увеличится стоимость льготного электронного проездного — она составит 450 рублей при сохранении неограниченного числа поездок. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Приобрести проездной по новому тарифу или пополнить транспортную карту можно будет уже с 15 апреля в отделениях "Почты России" и филиалах МФЦ. Позже такая возможность появится и у жителей Бийска и Рубцовска.

В настоящее время льготный проезд действует в 22 муниципалитетах края. Право на него имеют федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также "семипалатинцев" и "чернобыльцев". Кроме того, проезд предоставляется краевым льготникам — ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для граждан, проходящих гемодиализ: им предоставляют бесплатный проездной билет или транспортную карту в пределах населенного пункта, где проходит лечение.

В ведомстве отметили, что в 2026 году на обеспечение льготного проезда в краевом бюджете предусмотрено 756,5 млн рублей. Дополнительные расходы в связи с повышением стоимости составят 37,5 млн рублей — эти средства направят на компенсацию затрат льготников.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске до 50 рублей подорожает проезд на маршруте № 1Т. работающем по нерегулируемому тарифу, поэтому предприниматель вправе сам устанавливать стоимость.