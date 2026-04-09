"Миграция данных". Власти объяснили задержки зарплат учителям в Ростовской области

В региональном Минобре подчеркнули, что проблема носила исключительно технический, а не финансовый характер

09 апреля 2026, 12:21, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Обновление программного обеспечения вызвало перебои с выплатой зарплат учителям в Ростовской области — так ответили региональные власти на массовые сообщения в соцсетях о задержке выплат, пишет "КП-Ростов-на-Дону".

«В связи с миграцией данных — закрытием лицевых счетов образовательных учреждений и открытием нового единого счета — в отдельных муниципалитетах возникли временные отклонения от графика выплат», — пояснили в Министерстве образования.В ведомстве подчеркнули, что задержки носили исключительно технический, а не финансовый характер.

Министр образования Ростовской области Тамара Шевченко отметила, что проблема уже локализована и зарплата выплачена педагогам во всех муниципальных образованиях региона.

Ранее в Госдуме предложили повысить зарплату учителям до уровня 200% от средней по региону. Эти меры помогут привлечь новые кадры в сферу образования и повысить престиж профессии учителя.

Комментарии 3

Гость

13:54:58 09-04-2026

А кто конкретно должен ответить? Или что, типа никто?

Гость

14:06:14 09-04-2026

Гость (13:54:58 09-04-2026) А кто конкретно должен ответить? Или что, типа никто?... Пушкин.

Гость

15:34:44 09-04-2026

Гость (14:06:14 09-04-2026) Пушкин. ... - а почему не Лермонтов?

