Власти Барнаула пересмотрят порядок единовременных выплат одаренным детям

Депутаты гордумы намерены подробнее прописать, какие достижения учтут при отборе претендентов на именные выплаты главы города

09 апреля 2026, 11:40, ИА Амител

Выступление детского коллектива / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На ближайшей сессии Барнаульской городской Думы депутаты обсудят поправки в порядок предоставления единовременных именных выплат главы города. Речь идет о поддержке талантливых детей и подростков, которые учатся в школах искусств, занимаются творчеством, спортом и дополнительным образованием.

Кому положены выплаты?

Сейчас в Барнауле такую меру поддержки получают сразу несколько категорий юных дарований. На именные выплаты главы города могут рассчитывать:

ученики детских музыкальных школ, художественных школ и школ искусств;

участники детских творческих коллективов;

воспитанники муниципальных учреждений дополнительного образования;

учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций;

юные спортсмены города.

Ранее депутаты уже корректировали условия для одной из этих групп. В конце 2025 года число получателей среди спортсменов увеличили вдвое — с 15 до 30 человек. При этом сама сумма осталась прежней и составляет 20 тысяч рублей.

Что изменят?

Теперь внимание сосредоточили на творческом направлении. Поправки затронут три группы претендентов.

Для учеников художественных школ пропишут, какие именно результаты учтут при конкурсном отборе. В перечень войдут дипломы Гран-при, лауреатов первой, второй и третьей степени, победителей, а также благодарственные письма и сертификаты участников конкурсов, выставок и пленэров.

Для ребят, которые занимаются музыкой, хореографией и сценическим искусством, кроме дипломов, станут принимать во внимание итоги заочных концертов, фестивалей и открытых уроков.

Отдельно пропишут критерии для участников детских творческих коллективов. Здесь будут принимать во внимание не только дипломы, но и подтвержденные выступления на городских концертах и праздниках. Учтут как мероприятия на центральных площадках Барнаула, так и в районах. В качестве подтверждения подойдут афиши, программы и благодарственные письма.

«Поддержка молодежи краевой столицы остается для нас безусловным приоритетом. Принятые изменения позволят еще лучше выделять и поощрять самые талантливые коллективы и юных артистов города. Мы создаем условия, чтобы дети могли развиваться, творить и гордиться своей работой, а город, в свою очередь, получал возможность вовремя и адресно поддерживать свое будущее», — подчеркнула председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

По оценке спикера, новые формулировки помогут сделать систему муниципальной поддержки в сфере культуры более точной, а сам отбор — более понятным и прозрачным.