Уровень бедности в Алтайском крае снизился до 11,8%, благодаря "росту доходов и поддержке"

Среднедушевые доходы в 2025 году выросли на 27,7% по отношению к 2020-му

09 апреля 2026, 07:31, ИА Амител

Уровень бедности в Алтайском крае по итогам 2025 года составил 11,8%, снизившись на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом 7 апреля сообщил зампред правительства региона, министр экономического развития Евгений Дешевых на правительственном форуме.

По словам чиновника, на динамику, в том числе, повлияла реализация индивидуальной программы социально-экономического развития края. При этом официальные данные по уровню бедности и росту реальных среднедушевых доходов за период с 2020 по 2025 год пока не опубликованы — их ожидают в конце апреля 2026 года. Вместе с тем ведомственная оценка уже есть: доходы населения за этот период выросли на 27,7%.

Если сравнивать с 2020 годом, уровень бедности в регионе снизился на 5 процентных пунктов и по итогам 2025 года составил 11,8%. Власти также рассчитывают на сохранение этой тенденции в текущем году.

«Правительством Алтайского края проводится системная работа по снижению уровня бедности, росту доходов населения путем реализации национальных проектов и государственных программ, модернизации инфраструктуры и социальной сферы, а также поддержки бизнеса. Совокупность этих мер, а также реализация индивидуальной программы обеспечивает улучшение качества жизни жителей края», — отметил Дешевых.

Годом ранее, по итогам 2024 года, показатель составлял 12,1%, тогда также фиксировалось снижение — на 1,2% к предыдущему периоду. При этом Алтайский край продолжал входить в число регионов Сибирского федерального округа с наиболее высоким уровнем бедности. Выше показатели были только в Хакасии (13,6%), Республике Алтай (13,8%) и Тыве (20,4%). Самый низкий уровень бедности в Сибири зафиксирован в Кемеровской области — 8%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году зафиксирован исторический минимум числа россиян с доходами ниже границы бедности: таковых оказалось 9,8 млн человек, или 6,7% населения. Это улучшение по сравнению с рекордом предыдущего года, когда за чертой бедности находились 10,3 млн человек (7,1%).

В публикации Росстата указаны ключевые факторы снижения уровня бедности: рост заработных плат, увеличение доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности