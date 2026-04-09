Уровень бедности в Алтайском крае снизился до 11,8%, благодаря "росту доходов и поддержке"
Среднедушевые доходы в 2025 году выросли на 27,7% по отношению к 2020-му
09 апреля 2026, 07:31, ИА Амител
Уровень бедности в Алтайском крае по итогам 2025 года составил 11,8%, снизившись на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом 7 апреля сообщил зампред правительства региона, министр экономического развития Евгений Дешевых на правительственном форуме.
По словам чиновника, на динамику, в том числе, повлияла реализация индивидуальной программы социально-экономического развития края. При этом официальные данные по уровню бедности и росту реальных среднедушевых доходов за период с 2020 по 2025 год пока не опубликованы — их ожидают в конце апреля 2026 года. Вместе с тем ведомственная оценка уже есть: доходы населения за этот период выросли на 27,7%.
Если сравнивать с 2020 годом, уровень бедности в регионе снизился на 5 процентных пунктов и по итогам 2025 года составил 11,8%. Власти также рассчитывают на сохранение этой тенденции в текущем году.
«Правительством Алтайского края проводится системная работа по снижению уровня бедности, росту доходов населения путем реализации национальных проектов и государственных программ, модернизации инфраструктуры и социальной сферы, а также поддержки бизнеса. Совокупность этих мер, а также реализация индивидуальной программы обеспечивает улучшение качества жизни жителей края», — отметил Дешевых.
Годом ранее, по итогам 2024 года, показатель составлял 12,1%, тогда также фиксировалось снижение — на 1,2% к предыдущему периоду. При этом Алтайский край продолжал входить в число регионов Сибирского федерального округа с наиболее высоким уровнем бедности. Выше показатели были только в Хакасии (13,6%), Республике Алтай (13,8%) и Тыве (20,4%). Самый низкий уровень бедности в Сибири зафиксирован в Кемеровской области — 8%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году зафиксирован исторический минимум числа россиян с доходами ниже границы бедности: таковых оказалось 9,8 млн человек, или 6,7% населения. Это улучшение по сравнению с рекордом предыдущего года, когда за чертой бедности находились 10,3 млн человек (7,1%).
В публикации Росстата указаны ключевые факторы снижения уровня бедности: рост заработных плат, увеличение доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности
10:24:08 09-04-2026
Циферк, циферки, циферки...а нам и так все ясно
17:50:10 09-04-2026
В 2025 году выросли на 27,7% по отношению к 2020-му.
В 2025 году выросли на 27,7% по отношению к 2020-му.
В 2020 году в нашем доме(хрущевка) квартира стоила 1 млн. 900 тыс. В 2025 похожая квартира -4млн.500тыс
В 2020 году сколько стоили машины? Сколько стоят они сейчас?
На сколько за 5 лет выросла коммуналка? Проезд? Продукты питания?
10:24:38 09-04-2026
Как говорил Станиславский "не верю", наглая лож, уровень бедности прогрессирует из месяца в месяц, а не идёт в низ
10:26:28 09-04-2026
То есть, мы стали богаче? Как я рада! Спасибо тебе, наше правительство, за такую заботу.
10:27:32 09-04-2026
Партия "Справедливая Россия" призывает пересмотреть методику расчета бедности
Социалисты считают, что реальный прожиточный минимум должен быть не менее 43–45 тысяч рублей
Получается, у нас половина города в нищете и бедности
10:52:43 09-04-2026
наверняка, эти 12 % пенсионеры да инвалиды
10:54:14 09-04-2026
Ага,уровень бедности снизился.А нищеты повысился.
10:58:21 09-04-2026
Как в СССР сказочные отчёты, ну не как мы не научимся смотреть правде в глаза, до того завремся, что сами начинаем верить в свою ложь.
11:01:35 09-04-2026
А вы нам дайте статистику по сравнению с 1913 годом! А то привязка к 20 году как то не даёт объективности.
11:25:52 09-04-2026
В 13 году зажиточным считался тот. у кого была своя лошадь. А сейчас много у кого есть лошади?
12:55:08 09-04-2026
Гость (11:25:52 09-04-2026) В 13 году зажиточным считался тот. у кого была своя лошадь. ... У меня 279 лошадей в машине. А у тебя?
11:07:17 09-04-2026
А смертность какая? Медицину сделали карманной , простым людям негде лечиться!!!
12:36:44 09-04-2026
18 939 рублей- официальный порог бедности по стране в 2026. Т.е. пенсионер с 20000- уже не бедный...Капец(((