Российские онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о сбоях при использовании VPN

Маркетплейсы, ретейлеры и заведения общепита советуют отключать средства обхода блокировок для стабильной работы приложений

09 апреля 2026, 09:34, ИА Амител

Крупные российские онлайн-сервисы — от маркетплейсов до сетей общепита — начали активно предупреждать клиентов о нестабильности при использовании VPN, сообщает РИА Новости.

Так, Wildberries при включенном VPN выдает сообщение:

«Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно».

"Иль де Ботэ" предупреждает лаконично:

«Из-за включенного VPN могут быть ошибки!»

А приложение "Шоколадница" объясняет подробнее:

«Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN».

Судя по всему, такие предупреждения становятся новой практикой. Сервисы не блокируют доступ, но мягко намекают: хотите стабильности — отключайте средства обхода блокировок.