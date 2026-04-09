Российские онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о сбоях при использовании VPN
Маркетплейсы, ретейлеры и заведения общепита советуют отключать средства обхода блокировок для стабильной работы приложений
09 апреля 2026, 09:34, ИА Амител
Крупные российские онлайн-сервисы — от маркетплейсов до сетей общепита — начали активно предупреждать клиентов о нестабильности при использовании VPN, сообщает РИА Новости.
Так, Wildberries при включенном VPN выдает сообщение:
«Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно».
"Иль де Ботэ" предупреждает лаконично:
«Из-за включенного VPN могут быть ошибки!»
А приложение "Шоколадница" объясняет подробнее:
«Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN».
Судя по всему, такие предупреждения становятся новой практикой. Сервисы не блокируют доступ, но мягко намекают: хотите стабильности — отключайте средства обхода блокировок.
09:42:17 09-04-2026
флудю.
вчера в нейросеть загрузил текущею ситуацию с интернетом ...
Суть такая.
"Послабления больше не будет. Даже если власть в нашей стране решит вернуть всё как было, на это уйдёт не один месяц !
Про оплату приложений в Йфон- это мягко подталкивают на Анройд, где есть Рустор.
Этакий СССР в интернете.
Когда все читают одни сайты и пользуются одним мессенджером....
09:42:34 09-04-2026
ок, отключаем валберис
09:47:00 09-04-2026
То есть, находясь за рубежом, у меня возможно будет некорректно работать приложение? 100% нет, а вот в РФ с впн почему-то уже сбоит. Что дуру гонят, тупо их приложения смотрят какие еще запущены приложения на смартфоне, а тут вопросик, зачем им такое разрешение?
14:26:13 09-04-2026
Гость (09:47:00 09-04-2026) То есть, находясь за рубежом, у меня возможно будет некоррек...
Они обязаны будут сливать информацию об используемых ВПН, чтобы их быстрее блокировали
09:50:37 09-04-2026
Рабы должны строить бараки за свой счет, менять решетки за свой счет, следить друг за другом - иначе штраф!
11:14:42 09-04-2026
Вежливый Человек (09:50:37 09-04-2026) Рабы должны строить бараки за свой счет, менять решетки за с... раб тот, кто зависим от интернета и жить не может без него. Отбери у него интернет, телевизор, нейросети, и он просто потеряет смысл жизни. А жизнь настоящая не рабская не связана ни с интернетом, ни с государством, ни с властью.
11:54:28 09-04-2026
гость (11:14:42 09-04-2026) раб тот, кто зависим от интернета и жить не может без него. ... Эт ты про зону штоли? 😝
15:30:35 09-04-2026
Гость (11:54:28 09-04-2026) Эт ты про зону штоли? 😝... А че такое ВПН ?
11:10:10 09-04-2026
Бизнес заставили отказываться от клиентов, как мило
11:15:46 09-04-2026
Гость (11:10:10 09-04-2026) Бизнес заставили отказываться от клиентов, как мило... бизнес пусть шевелит булками, не стонет, а переходит на макс.
11:29:03 09-04-2026
Гость (11:10:10 09-04-2026) Бизнес заставили отказываться от клиентов, как мило... Бизнес что ли пожалел?
11:53:46 09-04-2026
Гость (11:29:03 09-04-2026) Бизнес что ли пожалел? ... Бизнес дает мне работу, возможность купить товары и услуги. Если бизнеса не будет - кто мне это предложит? Государство? Спасибо не надо, я это уже видел.
14:13:43 09-04-2026
Гость (11:53:46 09-04-2026) Бизнес дает мне работу, возможность купить товары и услуги. ...
ну раз ты все уже видел, ложись и помирай, только не гунди))))))))))))))))
14:28:29 09-04-2026
Последнее китайское предупреждение! (с)
А вообще, нужно настраивать исключения для впн для большинства приложений, чтобы они не могли сливать методы обхода блокировок ркн