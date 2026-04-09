Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Российская сторона получила тела 41 погибшего
09 апреля 2026, 18:31, ИА Амител
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Украинской стороне были переданы 1000 погибших военных, российской — 41», — передает издание.
Последний обмен телами между Москвой и Киевом состоялся 26 февраля. Тогда украинской стороны были переданы 1000 погибших военных, а России — 35. До этого обмен телами проводился в конце января, когда Москва вернула Киеву тысячу тел, получив 38.
5 марта Россия и Украина обменялись военнопленными. В РФ были возвращены 200 военнослужащих, взамен российская сторона передала 200 военнопленных ВСУ.
21:59:01 09-04-2026
когда этот кошмар закончится??????
11:10:51 10-04-2026
А всего то одного Зелю привалить надо!, проблему надо решать в корне, мы все в благородство играем, сколько мужиков положили!....
14:37:51 10-04-2026
Медведь-шатун (11:10:51 10-04-2026)
Наивный, не в благородстве дело, а в возможностях. А "мужиков" бабы еще нарожают