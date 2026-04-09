Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Российская сторона получила тела 41 погибшего

09 апреля 2026, 18:31, ИА Амител

Обмен телами погибших военных в июне 2025 года / Фото: t.me/vr_medinskiy

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Украинской стороне были переданы 1000 погибших военных, российской — 41», — передает издание.

Последний обмен телами между Москвой и Киевом состоялся 26 февраля. Тогда украинской стороны были переданы 1000 погибших военных, а России — 35. До этого обмен телами проводился в конце января, когда Москва вернула Киеву тысячу тел, получив 38.

5 марта Россия и Украина обменялись военнопленными. В РФ были возвращены 200 военнослужащих, взамен российская сторона передала 200 военнопленных ВСУ.