ЦБ может принять решение о снижении ставки на предстоящем заседании

Это возможно при устойчивом замедлении инфляции

09 апреля 2026, 15:35, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

На апрельском заседании Центрального банка РФ рассмотрят два варианта действий: снижение ключевой процентной ставки или ее сохранение на нынешнем уровне, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске, пишет ТАСС.

«Банк будет внимательно изучать макроэкономические показатели и их влияние на инфляционные процессы. В рамках анализа будут проанализированы мартовские данные по инфляции, результаты опросов представителей бизнеса, а также квартальные отчеты, отражающие динамику ВВП и состояние финансовых рынков», — объяснил Тремасов.

Советник добавил, что перед тем как принять окончательное решение по ставке, будут учтены дополнительные факторы, которые позволят более точно оценить текущую экономическую ситуацию и ее возможные изменения в будущем.

Ранее мы писали о том, что ЦБ спрогнозировал существенное снижение ключевой ставки.

Комментарии 4

Гость

15:41:51 09-04-2026

Чо-то я не понимаю. Когда ставку повышали, сказали, что это надо, чтобы исправить худо в экономике. Счас ставку наоборот понижают, хотя экономике стало не лучше, а еще хуже.

Гость

15:47:26 09-04-2026

Ты думаешь они там что то понимают?! Это же голимые финансисты, в экономике эти люди вообще НОЛЬ.

Гость

17:00:36 09-04-2026

Какие то у них показатели нереальные и решения противоречивые

Гость

21:19:24 09-04-2026

Не будили бы лихо (скачок инфляции): не уймёте потом его!

