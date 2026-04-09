Это возможно при устойчивом замедлении инфляции

09 апреля 2026, 15:35, ИА Амител

Банк России

На апрельском заседании Центрального банка РФ рассмотрят два варианта действий: снижение ключевой процентной ставки или ее сохранение на нынешнем уровне, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске, пишет ТАСС.

«Банк будет внимательно изучать макроэкономические показатели и их влияние на инфляционные процессы. В рамках анализа будут проанализированы мартовские данные по инфляции, результаты опросов представителей бизнеса, а также квартальные отчеты, отражающие динамику ВВП и состояние финансовых рынков», — объяснил Тремасов.

Советник добавил, что перед тем как принять окончательное решение по ставке, будут учтены дополнительные факторы, которые позволят более точно оценить текущую экономическую ситуацию и ее возможные изменения в будущем.

