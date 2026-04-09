Снижение будет плавным и затронет в первую очередь сегмент среднеценовой аренды, а премиум-класс останется более стабильным

09 апреля 2026, 17:40, ИА Амител

В мае 2026 года ожидается снижение цен на аренду квартир на 1–1,5% по сравнению с апрелем, прогнозирует Дмитрий Трепольский, эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline для "Газеты.ru".

По его оценкам, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России составит 32–35 тысяч рублей, в Москве — 68–72 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 42–46 тысяч. Двухкомнатные квартиры будут стоить 42–45 тысяч в среднем по стране, 110–125 тысяч в Москве и 65–75 тысяч в Санкт-Петербурге. Трехкомнатные квартиры будут сдаваться в среднем за 55–60 тысяч рублей, в Москве — за 160 тысяч и более, а в Санкт-Петербурге — за 95–110 тысяч.

«Апрель является месяцем повышенного спроса, который покажет рост цен на 2–3%. В мае же собственники будут более сдержанными из-за снижения деловой активности и психологического фактора. В начале мая рынок замедляется: количество просмотров уменьшается, а те, кому срочно нужно сдать квартиру, предлагают скидки, чтобы не терять время», — отметил Трепольский.

Рост предложения, по его словам, также оказывает давление на цены. За первый квартал 2026 года объем доступного жилья на рынке аренды в России увеличился на 15–20% благодаря новостройкам, купленным в период льготной ипотеки и теперь готовым к сдаче. Этот избыток предложения сдерживает рост цен, несмотря на инфляцию.

Эксперт также подчеркивает, что спрос на малогабаритное жилье (студии и однокомнатные квартиры) останется высоким. В мае арендаторы будут искать варианты с "летним дисконтом", особенно в регионах с развитым внутренним туризмом. Однако для долгосрочной аренды этот месяц будет идеальным для переговоров: собственники, не сдавшие квартиры в апреле, опасаются пустого летнего сезона и готовы идти на уступки.

Важным фактором остается то, что реальные доходы населения растут медленнее, чем аппетиты собственников. Это создает "потолок" для роста цен, так как у людей нет дополнительных средств.