Эксперты отмечают крайне низкий потенциал для диалога: позиции сторон прямо противоречат друг другу

09 апреля 2026, 18:05, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп, заключив временное перемирие с Ираном, получил возможность продолжать военные действия без одобрения конгресса, сообщил политолог-востоковед Александр Каргин в интервью "Газете.ru".

Каргин выразил сомнение в устойчивости достигнутых договоренностей, указав на противоречия в заявлениях сторон. Иран объявил о планах получать плату за проход через Ормузский пролив и продолжать обогащение урана, тогда как Трамп заявил о прекращении иранской ядерной программы и уступках со стороны Тегерана. Политолог считает, что реального пространства для диалога крайне мало.

«США не позволят Ирану полностью контролировать Ормузский пролив, учитывая позицию своих региональных союзников, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, которые также претендуют на контроль над проливом. Заявления Ирана о победе преждевременны, так как фактических результатов пока нет», — подчеркнул он.

По мнению политолога, Трамп пошел на двухнедельное перемирие из-за ограничений по законодательству США, которые запрещают президенту использовать вооруженные силы без одобрения конгресса более 60 дней.

Каргин отметил, что этот срок истекает 28 апреля, и Трамп стремился избежать необходимости обращения в конгресс за продлением полномочий, опасаясь негативных политических последствий.

«Заключив перемирие, Трамп фактически продлил срок боевых действий, избежав необходимости получения новой санкции», — подытожил эксперт.

