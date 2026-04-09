НОВОСТИОбщество

Для дошкольных учреждений разработают правила действий при теракте

Планируются тренировки по антитеррористической защищенности и методические рекомендации для педагогов

09 апреля 2026, 11:17, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Министерство просвещения РФ планирует разработать программу подготовки воспитанников детских садов к действиям при совершении или угрозе теракта. Об этом говорится в плане мероприятий Года дошкольного образования, сообщает ТАСС.

Согласно документу, будут созданы методические рекомендации по проведению тренировок по антитеррористической защищенности на территориях дошкольных образовательных организаций. Педагогам расскажут, как правильно обучать детей основам безопасности в экстренных ситуациях.

Внедрение программы и ее апробацию поручили факультету юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Работы запланированы на 2026 год. 

школы и детсады

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:27:22 09-04-2026

Нужны правила:
- при теракте
- при пожаре
- при землетрясении
- при пандемии
- при отключении воды
- при отключении электроэнергии

Потренироваться с детьми. И привить им невроз. Чтобы жить боялись.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:37 09-04-2026

Гость (11:27:22 09-04-2026) Нужны правила:- при теракте- при пожаре- при зем...
Всю жизнь раз в год проводили пожарную тревогу, что-то никто крышей от этого не поехал

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

12:20:02 09-04-2026

Дети хотят играть...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:36 09-04-2026

Вежливый Человек (12:20:02 09-04-2026) Дети хотят играть......
В терракт?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров