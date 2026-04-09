Для дошкольных учреждений разработают правила действий при теракте

Планируются тренировки по антитеррористической защищенности и методические рекомендации для педагогов

09 апреля 2026, 11:17, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Министерство просвещения РФ планирует разработать программу подготовки воспитанников детских садов к действиям при совершении или угрозе теракта. Об этом говорится в плане мероприятий Года дошкольного образования, сообщает ТАСС.

Согласно документу, будут созданы методические рекомендации по проведению тренировок по антитеррористической защищенности на территориях дошкольных образовательных организаций. Педагогам расскажут, как правильно обучать детей основам безопасности в экстренных ситуациях.

Внедрение программы и ее апробацию поручили факультету юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Работы запланированы на 2026 год.