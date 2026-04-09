Для дошкольных учреждений разработают правила действий при теракте
Планируются тренировки по антитеррористической защищенности и методические рекомендации для педагогов
09 апреля 2026, 11:17, ИА Амител
Министерство просвещения РФ планирует разработать программу подготовки воспитанников детских садов к действиям при совершении или угрозе теракта. Об этом говорится в плане мероприятий Года дошкольного образования, сообщает ТАСС.
Согласно документу, будут созданы методические рекомендации по проведению тренировок по антитеррористической защищенности на территориях дошкольных образовательных организаций. Педагогам расскажут, как правильно обучать детей основам безопасности в экстренных ситуациях.
Внедрение программы и ее апробацию поручили факультету юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Работы запланированы на 2026 год.
11:27:22 09-04-2026
Нужны правила:
- при теракте
- при пожаре
- при землетрясении
- при пандемии
- при отключении воды
- при отключении электроэнергии
Потренироваться с детьми. И привить им невроз. Чтобы жить боялись.
14:30:37 09-04-2026
Всю жизнь раз в год проводили пожарную тревогу, что-то никто крышей от этого не поехал
12:20:02 09-04-2026
Дети хотят играть...
16:20:36 09-04-2026
В терракт?