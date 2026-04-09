Яйца больше не бьют по кошельку: глава ФАС сообщил о снижении цен
При сохранении текущих рыночных условий снижение цен может продолжиться в ближайшие недели, что сделает продукт еще доступнее для семей в праздничный период
09 апреля 2026, 15:50, ИА Амител
В России цены на яйца испытали значительные колебания: сначала они увеличились, а затем вернулись к прежнему уровню. Максим Шаскольский, глава Федеральной антимонопольной службы, поделился этой информацией на тарифной конференции с журналистами, пишет РИА Новости.
«В случае с яйцами рыночные механизмы действительно сработали. Сначала цены выросли, но затем произошло их значительное снижение. В этот период некоторые компании даже работали в убыток», — объяснил Шаскольский.
Он также подчеркнул, что рынок яиц остается высококонкурентным, с множеством производителей и продавцов. ФАС активно принимает меры для предотвращения возможных проблем: крупные компании и торговые сети получили письма с предписанием обеспечить социально ответственное ценообразование.
Шаскольский отметил, что в целом продовольственный рынок России остается стабильным. Ранее резкий рост цен на яйца вызвал обеспокоенность среди граждан и властей, однако, по данным службы, ситуация нормализовалась.
15:53:04 09-04-2026
"Монетка" - от 90 руб. до 150 за десяток. Дороговато.
16:07:04 09-04-2026
гость (15:53:04 09-04-2026) "Монетка" - от 90 руб. до 150 за десяток. Дороговато.... Яйца по кошельку это только у шотландцев. У остальных яйцы по ценам.
10:02:06 10-04-2026
Афинохрен (16:07:04 09-04-2026) Яйца по кошельку это только у шотландцев. У остальных яйцы п... А у яйцеголовых ботов это считается верхом остроумия?
16:00:45 09-04-2026
Это счас во всем мире модно стало - делать долбанутые заявления?
16:39:41 09-04-2026
Интересно, чиновники уровня Шаскольского бывают в магазинах или им домработницы продукты приносят.Надо бы бывать, а не городить ахинею грамотным россиянам. Зашел бы в Магнит или Марию Ра у России, Повышение увидел, понижение не заметно.
16:58:03 09-04-2026
Куры по дешману жопу рвать не хотят.
17:04:13 09-04-2026
неделю назад яйца были дешевле, теперь дороже. что-то не вижу снижения-то
22:03:34 09-04-2026
Гость (17:04:13 09-04-2026) неделю назад яйца были дешевле, теперь дороже. что-то не виж... Патамушта перед пасхой снижения не бывает лет цать) именно по этому вы его и не видите.
18:20:16 09-04-2026
Пруфы в студию!!!
21:58:10 10-04-2026
В КБ на 10.04 цена 78р за десяток.