При сохранении текущих рыночных условий снижение цен может продолжиться в ближайшие недели, что сделает продукт еще доступнее для семей в праздничный период

09 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России цены на яйца испытали значительные колебания: сначала они увеличились, а затем вернулись к прежнему уровню. Максим Шаскольский, глава Федеральной антимонопольной службы, поделился этой информацией на тарифной конференции с журналистами, пишет РИА Новости.

«В случае с яйцами рыночные механизмы действительно сработали. Сначала цены выросли, но затем произошло их значительное снижение. В этот период некоторые компании даже работали в убыток», — объяснил Шаскольский.

Он также подчеркнул, что рынок яиц остается высококонкурентным, с множеством производителей и продавцов. ФАС активно принимает меры для предотвращения возможных проблем: крупные компании и торговые сети получили письма с предписанием обеспечить социально ответственное ценообразование.

Шаскольский отметил, что в целом продовольственный рынок России остается стабильным. Ранее резкий рост цен на яйца вызвал обеспокоенность среди граждан и властей, однако, по данным службы, ситуация нормализовалась.

