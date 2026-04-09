НОВОСТИЭкономика

Яйца больше не бьют по кошельку: глава ФАС сообщил о снижении цен

При сохранении текущих рыночных условий снижение цен может продолжиться в ближайшие недели, что сделает продукт еще доступнее для семей в праздничный период

09 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Яйца / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России цены на яйца испытали значительные колебания: сначала они увеличились, а затем вернулись к прежнему уровню. Максим Шаскольский, глава Федеральной антимонопольной службы, поделился этой информацией на тарифной конференции с журналистами, пишет РИА Новости.

«В случае с яйцами рыночные механизмы действительно сработали. Сначала цены выросли, но затем произошло их значительное снижение. В этот период некоторые компании даже работали в убыток», — объяснил Шаскольский.

Он также подчеркнул, что рынок яиц остается высококонкурентным, с множеством производителей и продавцов. ФАС активно принимает меры для предотвращения возможных проблем: крупные компании и торговые сети получили письма с предписанием обеспечить социально ответственное ценообразование.

Шаскольский отметил, что в целом продовольственный рынок России остается стабильным. Ранее резкий рост цен на яйца вызвал обеспокоенность среди граждан и властей, однако, по данным службы, ситуация нормализовалась.

Также стало известно, где в России самые дешевые яйца.

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Антимонопольная служба запретила повышать цены на яйца к Пасхе

При обнаружении необоснованного увеличения стоимости последуют меры реагирования
НОВОСТИОбщество

Экономика Россия Продукты

Комментарии 10

Avatar Picture
гость

15:53:04 09-04-2026

"Монетка" - от 90 руб. до 150 за десяток. Дороговато.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афинохрен

16:07:04 09-04-2026

гость (15:53:04 09-04-2026) "Монетка" - от 90 руб. до 150 за десяток. Дороговато.... Яйца по кошельку это только у шотландцев. У остальных яйцы по ценам.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Магомет Агабабович

10:02:06 10-04-2026

Афинохрен (16:07:04 09-04-2026) Яйца по кошельку это только у шотландцев. У остальных яйцы п... А у яйцеголовых ботов это считается верхом остроумия?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:45 09-04-2026

Это счас во всем мире модно стало - делать долбанутые заявления?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

16:39:41 09-04-2026

Интересно, чиновники уровня Шаскольского бывают в магазинах или им домработницы продукты приносят.Надо бы бывать, а не городить ахинею грамотным россиянам. Зашел бы в Магнит или Марию Ра у России, Повышение увидел, понижение не заметно.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:03 09-04-2026

Куры по дешману жопу рвать не хотят.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:13 09-04-2026

неделю назад яйца были дешевле, теперь дороже. что-то не вижу снижения-то

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:03:34 09-04-2026

Гость (17:04:13 09-04-2026) неделю назад яйца были дешевле, теперь дороже. что-то не виж... Патамушта перед пасхой снижения не бывает лет цать) именно по этому вы его и не видите.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:16 09-04-2026

Пруфы в студию!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:58:10 10-04-2026

В КБ на 10.04 цена 78р за десяток.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров