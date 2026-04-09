В алтайском театре драмы состоится 17-й Международный фестиваль "Солнечный бал"

Посетить мероприятие смогут и зрители

09 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

"Солнечный бал" / Фото: Евгения Савина

XVII Международный фестиваль сценического бального танца "Солнечный бал — 2026" пройдет в Барнауле 2 мая. Он объединит участников из нескольких регионов Сибири и разных возрастных категорий — от детей до взрослых.

Мероприятие состоится на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. В конкурсной программе заявлено 25 номинаций и шесть возрастных категорий — от 4 до 60 лет. Ожидается участие коллективов из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Алтай.

Программа фестиваля будет разделена на три блока. Утром запланированы открытие и выступления детских коллективов в возрасте от 3 до 12 лет. Днем на сцену выйдут юниоры, а также участники направления "Инва данс" — танцоры на инвалидных колясках и дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Одним из самых ярких событий фестиваля, безусловно, является вечернее отделение, где выступят сильнейшие взрослые дуэты и группы профессионалов, а также любительские коллективы (45+) и категория Pro-Am, где любители покажут свои умения в паре с партнером-профессионалом», — отметили организаторы.

Оценивать конкурсную программу будет жюри из 12 специалистов — хореографов, преподавателей творческих вузов и представителей профессионального сообщества. Специальным гостем станет Дина Ахметгареева — трехкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка России по латиноамериканскому сиквею.

Фестиваль проводится в Барнауле ежегодно и уже стал одной из крупных площадок для исполнителей сценического бального танца в Сибири. В предыдущие годы он собирал десятки коллективов и участников разных уровней подготовки, включая начинающих танцоров и профессионалов.

Одним из ярких событий фестиваля в прошлом году стала специальная номинация "Вальс Победы", где участники исполнили номера, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наибольшее количество наград забрали команды из Ачинска (Красноярский край), города Семей (Казахстан) и поселка Тальменка (Алтайский край).