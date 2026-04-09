Важно соблюдать температурный режим и поддерживать оптимальную влажность

09 апреля 2026, 14:14, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

12 апреля православные отмечают Пасху. Одним из главных символов праздника является кулич. Однако сохранить его мягким и свежим на протяжении нескольких дней — задача не из легких. Главный технолог сети гипермаркетов "О'КЕЙ" Инесса Гладкова в интервью с RT поделилась секретами приготовления куличей, которые помогут избежать распространенных ошибок. По ее словам, качество и состав ингредиентов играют ключевую роль в текстуре готового изделия.

«Выбирайте муку высшего сорта с высоким содержанием белка (не менее 11%). Чем больше клейковины в муке, тем эластичнее будет тесто и влажнее мякиш», — советует эксперт.

Перед добавлением муки в тесто ее обязательно нужно просеять. Просеивание обогащает муку кислородом, делая тесто более воздушным и пористым. Это особенно важно для сдобного теста, объясняет Гладкова.

Технолог также рекомендует не экспериментировать с пропорциями жиров в тесте. Сливочное масло, растительное масло, маргарин и яичные желтки замедляют процесс черствения. Они обволакивают частички муки, создавая пленку, которая препятствует испарению влаги, отмечает она.

Для сохранения свежести куличей можно использовать натуральные консерванты. Она рекомендовала заменить часть сахара медом или патокой. Эти продукты хорошо удерживают влагу. Также можно добавить цукаты, предварительно замочив их в алкоголе или сахарном сиропе.

Важно правильно выпекать куличи. Выпекайте куличи при температуре 170–180°C без конвекции. Небольшим куличам (до 500 г) достаточно 20–30 минут, а крупным (до 1 кг) — около часа, советует технолог.

Чтобы кулич дольше оставался свежим, важно соблюдать температурный режим и поддерживать оптимальную влажность. Оптимальные условия — температура от +18 до +20°C и влажность около 70–75%. В таких условиях кулич сохраняет свежесть несколько дней. В жарком помещении он быстро сохнет, а во влажном — может заплесневеть.

Для хранения куличей лучше использовать пищевую пленку или закрытый контейнер.