Проплывают целые "ледяные острова". Фоторепортаж с набережной Оби во время ледохода

Изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля

09 апреля 2026, 11:24, ИА Амител

Ледоход на Оби в Барнауле набирает силу — по реке уже проходят крупные льдины, которые местами образуют настоящие "ледяные острова". Как выглядит весенняя река в эти дни — в фоторепортаже amic.ru.

«Людей пока еще мало пришло посмотреть на эту красоту», — отметила наш корреспондент. Напомним, изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля — дней на пять позже обычных сроков. Но затем скорректировали прогноз из-за тенденции к потеплению, сместив дату на 8 апреля, в итоге ледоход начался 9 апреля. А в 2025 году лед по Оби возле Барнаула пошел 7 апреля.

Кстати, уровень воды в Оби с приходом ледохода заметно поднялся. Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили, что в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды.

Как отметили в администрации Барнаула, "весна наступает очень активно" и максимальный уровень воды в Оби в первую волну половодья может достигнуть 515 сантиметров.