Троих мигрантов лишили гражданства России в Алтайском крае за уклонение от воинского учета
Мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ
09 апреля 2026, 19:38, ИА Амител
В Алтайском крае троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья лишили российского гражданства за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ. В результате их документы признали недействительными и изъяли, после чего они подлежат уничтожению.
В управлении по вопросам миграции напомнили, что иностранцы и лица без гражданства, получившие российское гражданство и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства или пребывания в течение двух недель с момента получения паспорта.
«Выезд за пределы Российской Федерации не освобождает граждан от обязанности по постановке на воинский учет и в случае неисполнения такой обязанности гражданство РФ подлежит прекращению», — подчеркнули в ведомстве.
20:25:35 09-04-2026
Смеётесь?! - 3 человека.
10:17:23 10-04-2026
Вежливый Человек (20:25:35 09-04-2026) Смеётесь?! - 3 человека.... Не успели откупиться?
09:13:53 10-04-2026
Всех новоприбывших надо отправлять ТУДА до полной Победы.
10:34:50 10-04-2026
Гость (09:13:53 10-04-2026) Всех новоприбывших надо отправлять ТУДА до полной Победы.... Низя. Кто же тогда будет улучшать демографию?
14:39:09 10-04-2026
Гость (09:13:53 10-04-2026) Всех новоприбывших надо отправлять ТУДА до полной Победы....
А сам трусишь?