Троих мигрантов лишили гражданства России в Алтайском крае за уклонение от воинского учета

Мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ

09 апреля 2026, 19:38, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В Алтайском крае троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья лишили российского гражданства за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ. В результате их документы признали недействительными и изъяли, после чего они подлежат уничтожению.

В управлении по вопросам миграции напомнили, что иностранцы и лица без гражданства, получившие российское гражданство и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства или пребывания в течение двух недель с момента получения паспорта.

«Выезд за пределы Российской Федерации не освобождает граждан от обязанности по постановке на воинский учет и в случае неисполнения такой обязанности гражданство РФ подлежит прекращению», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья 2006 и 2007 годов рождения при формировании тайников-закладок с "синтетикой".