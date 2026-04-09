Троих мигрантов лишили гражданства России в Алтайском крае за уклонение от воинского учета

Мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ

09 апреля 2026, 19:38, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В Алтайском крае троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья лишили российского гражданства за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ. В результате их документы признали недействительными и изъяли, после чего они подлежат уничтожению.

В управлении по вопросам миграции напомнили, что иностранцы и лица без гражданства, получившие российское гражданство и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства или пребывания в течение двух недель с момента получения паспорта.

«Выезд за пределы Российской Федерации не освобождает граждан от обязанности по постановке на воинский учет и в случае неисполнения такой обязанности гражданство РФ подлежит прекращению», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья 2006 и 2007 годов рождения при формировании тайников-закладок с "синтетикой".

Комментарии 5

Вежливый Человек

20:25:35 09-04-2026

Смеётесь?! - 3 человека.

Гость

10:17:23 10-04-2026

Вежливый Человек (20:25:35 09-04-2026) Смеётесь?! - 3 человека.... Не успели откупиться?

Гость

09:13:53 10-04-2026

Всех новоприбывших надо отправлять ТУДА до полной Победы.

Гость

10:34:50 10-04-2026

Гость (09:13:53 10-04-2026) Всех новоприбывших надо отправлять ТУДА до полной Победы.... Низя. Кто же тогда будет улучшать демографию?

Гость

14:39:09 10-04-2026

Гость (09:13:53 10-04-2026) Всех новоприбывших надо отправлять ТУДА до полной Победы....
А сам трусишь?

