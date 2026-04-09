Депутат Нилов посоветовал россиянам носить бумажные карты и не рассчитывать на интернет

09 апреля 2026, 10:01, ИА Амител

Бумажная карта / Фото: www.freepik.com

В Госдуме призвали россиян не полагаться исключительно на интернет. Депутат Ярослав Нилов в беседе с журналистами НСН посоветовал всегда иметь при себе бумажные карты.

«Надо все-таки иметь бумажную карту. Нельзя рассчитывать только на интернет, это новая реальность», — заявил парламентарий.

Свою рекомендацию Нилов подкрепил личным примером: он опоздал на мероприятие именно потому, что навигатор отказался работать. По мнению депутата, подобные ситуации становятся все более частыми, и к этому нужно быть готовым заранее.

Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.