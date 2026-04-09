НОВОСТИОбщество

Депутат Нилов посоветовал россиянам носить бумажные карты и не рассчитывать на интернет

Свою рекомендацию он подкрепил личным примером: он опоздал на мероприятие именно потому, что навигатор отказался работать

09 апреля 2026, 10:01, ИА Амител

Бумажная карта / Фото: www.freepik.com
Бумажная карта / Фото: www.freepik.com

В Госдуме призвали россиян не полагаться исключительно на интернет. Депутат Ярослав Нилов в беседе с журналистами НСН посоветовал всегда иметь при себе бумажные карты.

«Надо все-таки иметь бумажную карту. Нельзя рассчитывать только на интернет, это новая реальность», — заявил парламентарий.

Свою рекомендацию Нилов подкрепил личным примером: он опоздал на мероприятие именно потому, что навигатор отказался работать. По мнению депутата, подобные ситуации становятся все более частыми, и к этому нужно быть готовым заранее.

Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.

интернет

Комментарии 12

Avatar Picture
гость

10:06:06 09-04-2026

в правильном направлении идем, товарищи!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:14 09-04-2026

А он в курсях, что можно скачать карты и пользоваться офлайн совместно с спутниками глонас? И эти люди управляют страной(

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:39 09-04-2026

Гость (10:26:14 09-04-2026) А он в курсях, что можно скачать карты и пользоваться офлайн... Ну так и управляют, собственно. И да, законов они реально не знают.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:57 09-04-2026

Скажите, горожанам серп и тяпку уже пора покупать? У Ярослава Нилова спрашиваю.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

14:07:29 09-04-2026

Гость (10:34:57 09-04-2026) Скажите, горожанам серп и тяпку уже пора покупать? У Ярослав... Лучше найдите каменные заготовки и начните стачивать лишнее,чтобы получить конечный продукт.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

10:51:37 09-04-2026

Оплата только налом без кассы!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:39 09-04-2026

А кто нас привел в эту новую реальность?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:51 09-04-2026

Гость (11:07:39 09-04-2026) А кто нас привел в эту новую реальность?... В.И. Ленин!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:14:05 09-04-2026

Гость (15:05:51 09-04-2026) В.И. Ленин!... Николай II

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:41 09-04-2026

Гость (15:05:51 09-04-2026) В.И. Ленин!... Что-то не понял, в какую реальность Ленин привел?
8 часовой рабочий день сделал ? Ну так скоро опять по 12 часов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:03 09-04-2026

Гость (15:14:41 09-04-2026) Что-то не понял, в какую реальность Ленин привел?8 часов... Если б не Ленин, сейчас бы жили как в Норвегии, а то и лучше. Но немецкий шпион сотворил свое черное дело!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:56 09-04-2026

Гость (15:54:03 09-04-2026) Если б не Ленин, сейчас бы жили как в Норвегии, а то и лучше... Угу. А если б не Сталин, то ездили на Мерседесах и пили немецкое пиво? Откуда вас таких выпускают стройными рядами?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров