Депутат Нилов посоветовал россиянам носить бумажные карты и не рассчитывать на интернет
Свою рекомендацию он подкрепил личным примером: он опоздал на мероприятие именно потому, что навигатор отказался работать
09 апреля 2026, 10:01, ИА Амител
В Госдуме призвали россиян не полагаться исключительно на интернет. Депутат Ярослав Нилов в беседе с журналистами НСН посоветовал всегда иметь при себе бумажные карты.
«Надо все-таки иметь бумажную карту. Нельзя рассчитывать только на интернет, это новая реальность», — заявил парламентарий.
Свою рекомендацию Нилов подкрепил личным примером: он опоздал на мероприятие именно потому, что навигатор отказался работать. По мнению депутата, подобные ситуации становятся все более частыми, и к этому нужно быть готовым заранее.
Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.
10:06:06 09-04-2026
в правильном направлении идем, товарищи!
10:26:14 09-04-2026
А он в курсях, что можно скачать карты и пользоваться офлайн совместно с спутниками глонас? И эти люди управляют страной(
10:42:39 09-04-2026
Гость (10:26:14 09-04-2026) А он в курсях, что можно скачать карты и пользоваться офлайн... Ну так и управляют, собственно. И да, законов они реально не знают.
10:34:57 09-04-2026
Скажите, горожанам серп и тяпку уже пора покупать? У Ярослава Нилова спрашиваю.
14:07:29 09-04-2026
Гость (10:34:57 09-04-2026) Скажите, горожанам серп и тяпку уже пора покупать? У Ярослав... Лучше найдите каменные заготовки и начните стачивать лишнее,чтобы получить конечный продукт.
10:51:37 09-04-2026
Оплата только налом без кассы!
11:07:39 09-04-2026
А кто нас привел в эту новую реальность?
15:05:51 09-04-2026
Гость (11:07:39 09-04-2026) А кто нас привел в эту новую реальность?... В.И. Ленин!
15:14:05 09-04-2026
Гость (15:05:51 09-04-2026) В.И. Ленин!... Николай II
15:14:41 09-04-2026
Гость (15:05:51 09-04-2026) В.И. Ленин!... Что-то не понял, в какую реальность Ленин привел?
8 часовой рабочий день сделал ? Ну так скоро опять по 12 часов.
15:54:03 09-04-2026
Гость (15:14:41 09-04-2026) Что-то не понял, в какую реальность Ленин привел?8 часов... Если б не Ленин, сейчас бы жили как в Норвегии, а то и лучше. Но немецкий шпион сотворил свое черное дело!
15:59:56 09-04-2026
Гость (15:54:03 09-04-2026) Если б не Ленин, сейчас бы жили как в Норвегии, а то и лучше... Угу. А если б не Сталин, то ездили на Мерседесах и пили немецкое пиво? Откуда вас таких выпускают стройными рядами?