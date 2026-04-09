Переболевшие новым штаммом ковида россияне жалуются на внезапно появившуюся аллергию

Гиперреактивность слизистых проявляется насморком, а также отеком и зудом

09 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Россияне, переболевшие новым штаммом ковида Stratus, жалуются на внезапно появившуюся весной аллергию, которая проявляется в виде сильных отеков слизистых и непрекращающегося насморка, сообщает Baza в своем Max-канале.

По данным Роспотребнадзора, вариант XFG (Stratus) — доминирующий штамм COVID‑19 в России: его доля составляет 99% среди новых случаев заболевания. В мире этот штамм тоже самый распространенный, на него приходится в среднем 65% всех новых случаев, что ставит его на первое место по числу новых выявленных случаев. В России о росте числа заболевших штаммом Stratus начали сообщать в августе 2025 года.

После выздоровления от ковида люди мучаются из-за заложенности носа и постоянного чихания: не помогают ни капли, ни антигистаминные препараты. Более того, страдают даже те, кто никогда не жаловался на аллергию.

Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Владимир Чуланов, пока нет убедительных научных данных, что Stratus способен напрямую вызывать развитие новых аллергических заболеваний, но могут наблюдаться временные изменения в работе иммунной системы.

«В ряде случаев речь идет не о формировании истинной аллергии, а о так называемой гиперреактивности слизистых после перенесенного инфекционного заболевания, которая может напоминать аллергическую реакцию», — пояснил эксперт.