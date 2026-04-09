В Бийске слесарь "купил" у мошенников устройство для приготовления алкогольных напитков

Мужчина перешел по ссылке на поддельную страницу и оплатил товар

09 апреля 2026, 10:20, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Бийске 36-летний слесарь одного из предприятий хотел купить устройство для приготовления крафтовых напитков, но вместо этого лишился сбережений, сообщает алтайское МВД.

«Просматривая объявления на популярной интернет-платформе, нашел подходящий вариант, изучил описание и связался с продавцом. Во время разговора владелец уверял, что оборудование в хорошем состоянии, и предложил отправить его транспортной компанией», — рассказали в ведомстве.

Мошенник отправил на электронную почту письмо, оформленное якобы от имени службы доставки, в котором указал номер заказа и сумму к оплате.

Бийчанин перешел по ссылке на поддельную страницу и перевел 22 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее в Рубцовске мужчина под конец зимы купил у мошенников дорогой снегоход, обсудив все нюансы. В назначенное время продавец на связь не вышел и на звонки больше не отвечал.