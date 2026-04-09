Росстандарт утвердил новый ГОСТ для мотоциклов
На панели появятся индикаторы режима езды и низкого заряда батареи
09 апреля 2026, 08:33, ИА Амител
Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Документ вступит в силу в мае 2026 года, выяснило РИА Новости.
Стандарт направлен на повышение безопасности таких транспортных средств. Основные требования закладываются еще на этапе разработки конструкции.
Согласно новым правилам, для перевода силовой установки из выключенного состояния в режим движения водитель должен будет выполнить как минимум два действия.
На приборной панели появится индикация, сигнализирующая о том, что техника находится в режиме езды. Также необходима индикация низкого уровня заряда батареи — чтобы водитель мог вовремя покинуть зону движения и избежать нештатных ситуаций.
«Действующая система ГОСТов обеспечивает комплексное нормативное регулирование отрасли, направленное на повышение безопасности, качества и технологической совместимости мототранспортных средств в России», — отметили в Росстандарте.
И много у нас мотоциклов разработали в России? про советские ижы речи нет, именно в современной России, очень нужен гост этот? Сколько денег потратили на переписку и перевод заубугорного госта? не верю, что сами написали, ниодного госта не видел, все переводом скопированы с гейропы.
09:14:33 09-04-2026
да это фиолетово все, бюджет освоен
09:31:40 09-04-2026
это Российский ГОСТ иностранных мотоциклов !