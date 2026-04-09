Росстандарт утвердил новый ГОСТ для мотоциклов

09 апреля 2026, 08:33, ИА Амител

Мотоцикл / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Документ вступит в силу в мае 2026 года, выяснило РИА Новости.

Стандарт направлен на повышение безопасности таких транспортных средств. Основные требования закладываются еще на этапе разработки конструкции.

Согласно новым правилам, для перевода силовой установки из выключенного состояния в режим движения водитель должен будет выполнить как минимум два действия.

На приборной панели появится индикация, сигнализирующая о том, что техника находится в режиме езды. Также необходима индикация низкого уровня заряда батареи — чтобы водитель мог вовремя покинуть зону движения и избежать нештатных ситуаций.