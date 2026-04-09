Пенсионеры могут участвовать в общих льготных программах (например, "Семейная ипотека" или "Сельская ипотека"), если соответствуют их условиям

09 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Банки устанавливают возрастные ограничения для ипотечных заемщиков, определяя предельный возраст на момент полного погашения кредита, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

«Многие российские банки требуют, чтобы заемщик достиг пенсионного возраста до окончания выплат по ипотеке. Однако крупные игроки предлагают программы, позволяющие заемщикам оставаться на рынке до 75 лет», — пояснили специалисты.

При достижении пенсионного возраста условия ипотеки могут расширяться, включая обязательное страхование здоровья.

Пенсионерам предоставляется стандартная ипотека на срок до 15–20 лет при выполнении требований по доходу и кредитной истории. Льготные категории граждан, такие как ветераны труда и участники боевых действий, могут рассчитывать на социальную ипотеку с пониженными процентными ставками или государственными субсидиями. Также доступны "Семейная", "Дальневосточная" и "Арктическая" программы.

«Основным документом, подтверждающим доход большинства пенсионеров, является справка о размере пенсии из Социального фонда. Ее можно получить через личный кабинет, отделение или МФЦ», — добавили в ведомстве.

Кроме того, учитываются дополнительные доходы, такие как арендная плата, зарплата, дивиденды и проценты по вкладам. Эти доходы подтверждаются соответствующими договорами, трудовой книжкой, справкой 2-НДФЛ, выписками от брокера или банка, а иногда и налоговой декларацией 3-НДФЛ.

Эксперты отмечают, что привлечение созаемщиков или поручителей, предоставление залога или увеличение первоначального взноса могут повысить шансы на одобрение кредита.

«Для подачи заявки необходимы паспорт, СНИЛС, справка о пенсии и трудовая книжка, если пенсионер продолжает работать. Также могут потребоваться свидетельства о браке или разводе, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие наличие средств для первоначального взноса», — пояснили специалисты.

По требованию банка могут понадобиться полис страхования, согласие супруга и, в некоторых случаях, справки о здоровье.

Для оформления ипотеки на жилье требуются кадастровый и технический паспорта, выписка из ЕГРН и отчет об оценке. Полный список документов следует уточнить в конкретном банке, так как каждый кредитор имеет свои правила, заключили в Роскачестве.