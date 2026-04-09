Пенсия свыше 500 тысяч рублей доступна исключительно космонавтам и летчикам-испытателям
Рекордные пенсии — это не привилегия, а компенсация за экстремальные условия работы, высокий риск и многолетний профессиональный путь
09 апреля 2026, 13:01, ИА Амител
Только космонавты и летчики-испытатели имеют возможность получать пенсии, превышающие полмиллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.
«Пенсионное обеспечение для этих специалистов основывается на их должностных окладах, которые составляют от 55 до 86% от заработной платы. Минимальные пенсии, равные 55% от оклада, назначаются мужчинам при стаже работы от 25 лет и женщинам при стаже от 20 лет», — добавил он.
Заработная зарплата летчиков-испытателей зависит от ряда факторов, таких как место работы, квалификация, количество часов налета и воинское звание. Для космонавтов размер пенсии определяется длительностью полетов и количеством выполненных миссий. Специальные выплаты за работу в условиях повышенной сложности позволяют некоторым космонавтам получать пенсии более 500 тысяч рублей ежемесячно, отметил эксперт.
«Представители иных профессий не могут рассчитывать на подобные высокие пенсии. Наибольший уровень дохода доступен лишь специалистам, занимающимся испытаниями военной техники, или тем, кто имеет статус инструктора-космонавта», — заключил Сафонов.
13:51:00 09-04-2026
Не жирно ли?
14:08:36 09-04-2026
Гость (13:51:00 09-04-2026) Не жирно ли?... Нормально!
16:36:29 09-04-2026
Гость (13:51:00 09-04-2026) Не жирно ли?... Их мало, и того меньше - не доживают.
17:18:36 09-04-2026
Гость (16:36:29 09-04-2026) Их мало, и того меньше - не доживают.... Их достаточно! Одна космонавтка Терешкова чего стоит! 89 лет!
21:07:31 09-04-2026
Гость (16:36:29 09-04-2026) Их мало, и того меньше - не доживают.... Некоторые потом помогают простым людям пенсионный возраст повысить. Терешкову надо на среднюю пенсию посадить и место работы в Алтайском крае среднестатистическое, по другому бы запела
14:00:21 09-04-2026
слава богу, что не депутаты. Во-первых, это заслуженно, во-вторых, таких людей единицы.
15:48:10 09-04-2026
Неужто депутаты меньше получают- не верится.