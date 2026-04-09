Рекордные пенсии — это не привилегия, а компенсация за экстремальные условия работы, высокий риск и многолетний профессиональный путь

09 апреля 2026, 13:01, ИА Амител

Только космонавты и летчики-испытатели имеют возможность получать пенсии, превышающие полмиллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

«Пенсионное обеспечение для этих специалистов основывается на их должностных окладах, которые составляют от 55 до 86% от заработной платы. Минимальные пенсии, равные 55% от оклада, назначаются мужчинам при стаже работы от 25 лет и женщинам при стаже от 20 лет», — добавил он.

Заработная зарплата летчиков-испытателей зависит от ряда факторов, таких как место работы, квалификация, количество часов налета и воинское звание. Для космонавтов размер пенсии определяется длительностью полетов и количеством выполненных миссий. Специальные выплаты за работу в условиях повышенной сложности позволяют некоторым космонавтам получать пенсии более 500 тысяч рублей ежемесячно, отметил эксперт.

«Представители иных профессий не могут рассчитывать на подобные высокие пенсии. Наибольший уровень дохода доступен лишь специалистам, занимающимся испытаниями военной техники, или тем, кто имеет статус инструктора-космонавта», — заключил Сафонов.

