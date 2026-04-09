Вода с высокогорной части Республики Алтай придет в регион в первой декаде июня

09 апреля 2026, 19:00, ИА Амител

Паводок, весеннее половодье / Фото: amic.ru

Весеннее половодье в Новосибирской области пройдет в два этапа в 2026 году, что, впрочем, нормальное явление для региона, пишет "Om1 Новосибирск".

«Первая волна обусловлена таянием снега на равнинной части, вскрытием рек и формированием наибольшей водности, высокими подъемами уровня воды. Средние сроки — конец первой декады мая», — рассказали изданию в Западно-Сибирском УГМС. Вторая волна связана с подъемами уровня воды на реке Оби в результате таяния снега в высокогорной части Республики Алтай. Средние сроки — первая декада июня.

Окончательные выводы об экстремальности половодья, как подчеркнули эксперты, можно будет сделать только после прохождения обеих волн — во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области первая волна паводка подтопила более 300 приусадебных участков, причем малые реки региона только начинают освобождаться ото льда.

В Алтайском крае, по данным на 9 апреля, подтоплено 212 приусадебных участков и 11 домов. Наиболее сложная обстановка складывается в поселке Промышленном Бийского района.

Как сообщил главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов, на Алтае прогнозируют опасное весеннее половодье: в регионе сформировались большие запасы воды в снежном покрове.