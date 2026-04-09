"Правильной дорогой идете, товарищи". В Барнауле продолжается ремонт памятника Ленину

Рабочие начали заливать новый постамент

09 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Ремонт памятника Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru

На площади Советов в Барнауле продолжается реставрация монумента Владимиру Ленину. Сама фигура вождя пролетариата по-прежнему "встречает" прохожих на уровне земли — она стоит рядом с уже новым постаментом, который рабочие начали заливать. Сдать объект должны к 17 апреля , чтобы успеть к годовщине дня рождения Ленина (22 апреля).

Напомним, путь к ремонту был непростым: мэрии пришлось поднять стартовую цену аукциона с 637 тысяч до 2,1 млн рублей , так как на первоначальную сумму желающих не нашлось. В итоге за работу взялся подрядчик из Москвы за 1,7 млн рублей .