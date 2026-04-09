"Правильной дорогой идете, товарищи". В Барнауле продолжается ремонт памятника Ленину
Рабочие начали заливать новый постамент
09 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Ремонт памятника Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru
На площади Советов в Барнауле продолжается реставрация монумента Владимиру Ленину. Сама фигура вождя пролетариата по-прежнему "встречает" прохожих на уровне земли — она стоит рядом с уже новым постаментом, который рабочие начали заливать. Сдать объект должны к 17 апреля, чтобы успеть к годовщине дня рождения Ленина (22 апреля).
Напомним, путь к ремонту был непростым: мэрии пришлось поднять стартовую цену аукциона с 637 тысяч до 2,1 млн рублей, так как на первоначальную сумму желающих не нашлось. В итоге за работу взялся подрядчик из Москвы за 1,7 млн рублей.
07:41:47 09-04-2026
Интересно, все таки уважают
07:53:17 09-04-2026
Ильич придет, порядок наведет.
09:31:49 09-04-2026
НЕ искажайте цитату. Ильич говорил - Верной дорогой идете, товарищи!
10:30:53 09-04-2026
если бы у него был гроб, он бы в нём вертелся.... Буржуев развелось, заводы не у рабочих, земля непонятно у кого....
11:19:37 09-04-2026
Уберите оттуда этого экстремиста,отца усср и баламута который довел страну до гражданской войны,голода и миллионов жертв
11:47:19 09-04-2026
еще бы похоронить мощи по-человечески, по-христиански, так нет, атеисты - коммунисты взвоют
12:27:58 09-04-2026
гость (11:47:19 09-04-2026) еще бы похоронить мощи по-человечески, по-христиански, так н... Для начала памятник установить на берегу Оби, в качестве водомерного поста. Вот как на фото зеленая сетка- сразу будет видно уровень Оби.
13:54:53 14-04-2026
гость (11:47:19 09-04-2026) еще бы похоронить мощи по-человечески, по-христиански, так н... Мощи в церкви. Идите и хороните!
23:36:36 10-04-2026
Если честно, я бы убрал с постамента Ленина и поставил бы Сталина.
Памятники нужно ставить тем, кто действительно этого заслуживает.
13:51:45 14-04-2026
Гость (23:36:36 10-04-2026) Если честно, я бы убрал с постамента Ленина и поставил бы Ст... Сталина можно поставить рядом. Зачем Ленина-то убирать?