Житель Рубцовска разбил стекла дверей магазина ради четырех бутылок пива

Росгвардейцам поступил сигнал тревоги из магазина на улице Рихарда Зорге

09 апреля 2026, 16:48, ИА Амител

Пиво / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Рубцовске ночью 8 апреля мужчина разбил стекла входных дверей магазина, проник внутрь и украл четыре бутылки пива. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сигнал тревоги поступил около 23:00 из торговой точки на улице Рихарда Зорге. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили разбитые стекла двух входных дверей, после чего заблокировали все входы и выходы и начали поиск злоумышленника.

Примерно в 500 метрах от магазина правоохранители нашли и задержали мужчину, предположительно, причастного к происшествию. Как установили силовики при изучении записей с камер видеонаблюдения, он проник в помещение, пробежал вдоль стеллажей с алкоголем, взял четыре бутылки пива и скрылся.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ — "Кража".

Ранее сообщалось, что 19-летний житель Барнаула украл из бара четыре бутылки пива, угрожая продавцу игрушечным пистолетом.