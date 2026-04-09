Аллергикам хотят выдавать сертификаты на очистители воздуха

Аллергические заболевания дыхательных путей — одна из самых распространенных форм хронических нарушений здоровья в России

09 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Очиститель воздуха / Фото: www.freepik.com / Макровектор

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха, сообщает "Лента.ру".

По словам депутата, аллергические заболевания дыхательных путей — одна из самых распространенных форм хронических нарушений здоровья в России. Эффективной мерой снижения воздействия аллергенов является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в жилых помещениях.

«Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении», — заявил Чернышов.

Он уточнил, что использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами помогает уменьшить концентрацию пыльцевых и бытовых аллергенов, снизить выраженность симптомов и частоту обострений.

Депутат также напомнил, что в России уже действует механизм электронных сертификатов на технические средства реабилитации — он доказал свою эффективность благодаря адресности и удобству.