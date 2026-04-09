На Оби начался ледоход. Прямая трансляция с камеры возле Нового моста в Барнауле
По реке проплывают крупные льдины
09 апреля 2026, 07:41, ИА Амител
Река Обь в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда. Согласно кадрам с веб-камеры на сайте "Катунь 24", которая ведет трансляцию, сейчас по водной глади проплывают целые "ледяные острова".
Напомним, изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля — дней на пять позже обычных сроков. Но затем скорректировали прогноз из-за тенденции к потеплению, сместив дату на 8 апреля. В итоге ледоход начался на следующий день.
Кстати, в 2025 году ледоход на Оби возле Барнаула начался 7 апреля.
Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили, что в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды. Как отметили в администрации Барнаула, "весна наступает очень активно" и максимальный уровень воды в Оби в первую волну половодья может достигнуть 515 сантиметров.
14:11:01 08-04-2026
Обь на картинке кусочек эпизодом. Ну это же Катунь24, тут ждать толкового не приходится.
20:24:48 08-04-2026
Камера на "Парусе" была намного удачнее
20:46:59 08-04-2026
Эх (20:24:48 08-04-2026) Камера на "Парусе" была намного удачнее... с башни "Барнаул" Будет еще удачнее . Бийск будет видно.
08:14:35 09-04-2026
Остановите камеру на Оби, зачем нам смотреть на здания?
09:06:48 09-04-2026
Любовь (08:14:35 09-04-2026) Остановите камеру на Оби, зачем нам смотреть на здания?... У меня показывает реку.
09:28:11 09-04-2026
Любовь (08:14:35 09-04-2026) Остановите камеру на Оби, зачем нам смотреть на здания?... Так пиши на канале Катунь 24. Писать амику это как в спортлото.
08:31:07 09-04-2026
изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля - самая ненужная профессия, за что деньги получают?
09:16:03 09-04-2026
Статичное изображение магазина Эльдорадо. Река с другой стороны. Включаем воображение.
09:29:31 09-04-2026
Гость (09:16:03 09-04-2026) Статичное изображение магазина Эльдорадо. Река с другой сто... Камера подвижна.
09:49:53 09-04-2026
Гость (09:29:31 09-04-2026) Камера подвижна. ... Да! Сейчас видна церковь и дороги! Но река с другой стороны...
09:18:28 09-04-2026
Где ссылка на камеру
09:25:38 09-04-2026
Гость (09:18:28 09-04-2026) Где ссылка на камеру... В тексте статьи.
09:29:31 09-04-2026
Камера крутится как вентилятор... УГ
10:12:29 09-04-2026
Где можно послушать аудиоверсию данного события?
13:59:48 09-04-2026
Гость (10:12:29 09-04-2026) Где можно послушать аудиоверсию данного события?... Вот в этом репортаже:
Изыщи на амике.
11:32:39 09-04-2026
Он прошел три дня назад уже
12:09:30 09-04-2026
Гость (11:32:39 09-04-2026) Он прошел три дня назад уже... Прямо сейчас на камере видно как проплывают целые "ледяные острова".
