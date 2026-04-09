На Оби начался ледоход. Прямая трансляция с камеры возле Нового моста в Барнауле

По реке проплывают крупные льдины

09 апреля 2026, 07:41, ИА Амител

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда. Согласно кадрам с веб-камеры на сайте "Катунь 24", которая ведет трансляцию, сейчас по водной глади проплывают целые "ледяные острова".

Напомним, изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля — дней на пять позже обычных сроков. Но затем скорректировали прогноз из-за тенденции к потеплению, сместив дату на 8 апреля. В итоге ледоход начался на следующий день.

Кстати, в 2025 году ледоход на Оби возле Барнаула начался 7 апреля.

Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили, что в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды. Как отметили в администрации Барнаула, "весна наступает очень активно" и максимальный уровень воды в Оби в первую волну половодья может достигнуть 515 сантиметров.