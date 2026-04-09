На Оби начался ледоход. Прямая трансляция с камеры возле Нового моста в Барнауле

По реке проплывают крупные льдины

09 апреля 2026, 07:41, ИА Амител

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда. Согласно кадрам с веб-камеры на сайте "Катунь 24", которая ведет трансляцию, сейчас по водной глади проплывают целые "ледяные острова".

Напомним, изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля — дней на пять позже обычных сроков. Но затем скорректировали прогноз из-за тенденции к потеплению, сместив дату на 8 апреля. В итоге ледоход начался на следующий день.

Кстати, в 2025 году ледоход на Оби возле Барнаула начался 7 апреля

Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили, что в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды. Как отметили в администрации Барнаула, "весна наступает очень активно" и максимальный уровень воды в Оби в первую волну половодья может достигнуть 515 сантиметров.

Комментарии 17

Кринж

14:11:01 08-04-2026

Обь на картинке кусочек эпизодом. Ну это же Катунь24, тут ждать толкового не приходится.

Эх

20:24:48 08-04-2026

Камера на "Парусе" была намного удачнее

Администрация.

20:46:59 08-04-2026

Эх (20:24:48 08-04-2026) Камера на "Парусе" была намного удачнее... с башни "Барнаул" Будет еще удачнее . Бийск будет видно.

Любовь

08:14:35 09-04-2026

Остановите камеру на Оби, зачем нам смотреть на здания?

Гость

09:06:48 09-04-2026

Любовь (08:14:35 09-04-2026) Остановите камеру на Оби, зачем нам смотреть на здания?... У меня показывает реку.

Внимательный из Б

09:28:11 09-04-2026

Любовь (08:14:35 09-04-2026) Остановите камеру на Оби, зачем нам смотреть на здания?... Так пиши на канале Катунь 24. Писать амику это как в спортлото.

Гость

08:31:07 09-04-2026

изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля - самая ненужная профессия, за что деньги получают?

Гость

09:16:03 09-04-2026

Статичное изображение магазина Эльдорадо. Река с другой стороны. Включаем воображение.

Гость

09:29:31 09-04-2026

Гость (09:16:03 09-04-2026) Статичное изображение магазина Эльдорадо. Река с другой сто... Камера подвижна.

Гость

09:49:53 09-04-2026

Гость (09:29:31 09-04-2026) Камера подвижна. ... Да! Сейчас видна церковь и дороги! Но река с другой стороны...

Гость

09:18:28 09-04-2026

Где ссылка на камеру

Гость

09:25:38 09-04-2026

Гость (09:18:28 09-04-2026) Где ссылка на камеру... В тексте статьи.

Гость

09:29:31 09-04-2026

Камера крутится как вентилятор... УГ

Гость

10:12:29 09-04-2026

Где можно послушать аудиоверсию данного события?

Гость

13:59:48 09-04-2026

Гость (10:12:29 09-04-2026) Где можно послушать аудиоверсию данного события?... Вот в этом репортаже:
Проплывают целые "ледяные острова". Фоторепортаж с набережной Оби во время ледохода
Изыщи на амике.

Гость

11:32:39 09-04-2026

Он прошел три дня назад уже

Администрация

12:09:30 09-04-2026

Гость (11:32:39 09-04-2026) Он прошел три дня назад уже... Прямо сейчас на камере видно как проплывают целые "ледяные острова".
Да и фоторепортаж с набережной Оби во время ледохода есть на амике.

