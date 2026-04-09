Сенатор Виктор Зобнев собирается на выборы в Заксобрание Алтайского края

Политик рассчитывает продолжить развитие Рубцовска и региона в целом

09 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Виктор Зобнев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Сенатор РФ Виктор Зобнев объявил о намерении участвовать в выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание девятого созыва. Политик будет выдвигаться по одномандатному избирательному округу № 34 от партии "Единая Россия". Решение баллотироваться он объяснил желанием продолжить улучшения в родном городе.

Работать на благо Рубцовска и Алтайского края

Виктор Зобнев отметил, что видит значительные перемены в Рубцовске и считает важным оставаться полезным для своего города. Политик выразил уверенность, что, несмотря на работу на федеральном уровне, он не утратил связь с малой родиной и промышленным сообществом региона. По словам сенатора, ключевыми задачами будут поддержка развития Рубцовска как промышленного центра региона, активное участие города в федеральных программах, а также создание эффективной управленческой команды.

Приоритетные направления

Одной из главных задач Виктор Зобнев считает содействие в развитии Рубцовска как промышленного центра Алтайского края. И уточнил, что в Рубцовске и сейчас работают крупные предприятия и развиваются новые отрасли экономики.

«Важно, чтобы в Рубцовске появлялись новые рабочие места, развивались предприятия и сохранялась численность населения. Мой опыт на федеральном уровне должен работать на развитие города», — подчеркнул политик.

На 9 апреля 2026 года в предварительном голосовании на выборы в Госдуму и АКЗС подали заявки 70 человек, из которых 59 уже зарегистрированы. Регистрация кандидатов завершится 30 апреля, проголосовать за них жители края смогут с 20 апреля по 29 мая.