Космос рядом. Максим Банных организовал экскурсию для жителей Алейска в музей Титова

09 апреля 2026, 16:40, ИА Амител

Экскурсия в музей Титова / Фото предоставлено пресс-службой фонда "Есть решение"

В преддверии юбилея первого полета человека в космос жители Алейска и Алейского района совершили путешествие без скафандров и ракет, но с полным погружением в атмосферу космических открытий. Они побывали на экскурсии в Алтайском государственном мемориальном музее им. Г. С. Титова. Мероприятие организовал фонд "Есть решение", который учредил депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных.

Гости музея словно перенеслись в эпоху первых космических побед. В залах их ждали личные вещи второго космонавта планеты, нашего земляка Германа Степановича Титова, архивные фотографии, расписание тренировок, записи из бортового журнала и многое другое.

С помощью интерактивных инсталляций можно было "пообщаться" с космосом: послушать голос с орбиты или рассмотреть детали кабины корабля.

«Наш земляк Герман Титов провел на орбите больше суток — 17 витков, после которых он сказал: "Нет ничего прекраснее, чем земля Родины". И сегодня он — символ того, что космос ближе, чем кажется. Не у всех есть возможность приехать в музей Титова в Полковниково. Поэтому мы с командой фонда "Есть решение" организовали экскурсии. 65 лет назад Герман Титов шагнул к звездам, доказав всей планете, что Алтай рождает людей, способных покорить Вселенную. Важно, чтобы здесь, на Алтае, в наших районах была возможность изучать космос», — отметил Максим Банных.

Экскурсовод не просто перечислял факты — он рассказывал истории, от которых захватывало дух. Например, гости узнали, почему 25-часовой полет Титова стал настоящим прорывом. Именно тогда впервые проверили, сможет ли человек выдержать целые сутки в невесомости — и не просто выдержать, а провести серию важных экспериментов. Эти данные впоследствии легли в основу планирования долгих космических миссий.

Но самое неожиданное ждало участников в конце экскурсии. Им предложили попробовать настоящую космическую еду — те самые блюда, которые в ходят в рацион космонавтов на орбите.