Число погибших во время взрыва на Крымском мосту возросло до четырех

Число погибших во время взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырёх человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — сказано в сообщении.

Напомним, что взрыв произошёл утром 8 октября. Согласно первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик.