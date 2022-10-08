Дело новосибирской девочки, которая умерла после выпитого йогурта, получило новый поворот

Дело гибели двухлетней жительницы Новосибирска Аделины Кинчаровой получило новый поворот. Как сообщает «КП-Новосибирск», в январе 2020 года девочка выпила йогурт, после чего ей резко стало плохо. В больнице ей сделали рентген, ее осмотрел хирург, который диагностировал ей диабет и отправил в другую клинику — через два часа она умерла.

После трагедии выяснилось, что у ребенка была кишечная непроходимость. Хирург из первой больницы, который не диагностировал это по рентгеновским снимкам, уже под следствием — его обвиняют по статье «Халатность». Теперь же семья Аделины получила результаты экспертизы и начала требовать возбуждения еще одного уголовного дела — претензии появились к врачу-реаниматологу из второй клиники, где девочка умерла.

Согласно результатам экспертизы, у матери был рентгеновский снимок, по которому можно было поставить девочке верный диагноз. Кишечная необходимость — показание для экстренного хирургического вмешательства.

«Педиатр и реаниматолог, осматривавшие ребенка при поступлении, если они сами не владеют „чтением“ рентгеновского снимка, обязаны были показать его квалифицированному хирургу. Правильная организация лечения подразумевала только выполнение экстренной хирургической операции, для которой имелись возможности», — подчеркивается в заключении.

После публикации в «КП» в дело вмешался председатель Следкома Александр Бастрыкин. Он поручил рассмотреть доводы матери и предоставить доклад о ситуации. 7 октября стало известно, что доводы Кинчаровых следствие услышало и возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Если вина врача будет доказана, то медику грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.