Депутата Госдумы задержали после отказа оплатить счёт в ресторане

В аэропорту Пулково задержали депутата Госдумы Дмитрия Пирога, сообщает Telegram-канал Baza.

«Был задержан за оскорбление полицейского», — говорится в сообщении.

Как утверждается, депутат с друзьями сидел в одном из ресторанов в ожидании самолёта и смотрел финал чемпионата мира по футболу.

«Попросил счёт. Когда оказалось, что компания нагуляла на 20 000 рублей, платить отказался. Сотрудники вызвали на подмогу полицейских. После чего был задержан и доставлен в местный отдел полиции», — уточняется со ссылкой на очевидцев.