До конца года в барнаульском «Изумрудном» может появиться визит-центр с прокатом и туалетами

Правительство Алтайского края выделило дополнительные средства на благоустройство парка «Изумрудный» в 2022 году, рассказал глава Фонда имущества Владислав Вакаев во время эфира с Центром управления регионом (ЦУР). Дополнительные средства, по его словам, помогут до конца года благоустроить визит-центр возле пруда.

Сейчас продолжается восстановление пруда в центре парка. Над ним наведут мосты к острову с беседкой и обустроят пирсы с набережной. Также в план работ включена укладка новых дорожек с освещением и дополнительная детская площадка. Всего на эти работы направлено 109,4 млн рублей.

Однако власти решили выделить ещё денег. На эти средства обустроят визит-центр: зону с помещениями, где расположится кафе, прокат, места для отдыха, туалеты. Выполнить работы могут в этом году, но Вакаев отметил, что сначала нужно найти подрядчика.

«Нам не хватало средств на строительство визит-центра и прилегающей площади в этом году. Губернатор Виктор Томенко принял отдельное решение, выделены дополнительные деньги, чтобы мы провели конкурс и построили этот объект. Если у нас всё получится, то весь этот комплекс вокруг пруда будет очень-очень красивым и станет главной точкой притяжения в парке», — цитирует его «Банкфакс».

По текущим работам подрядчик справляется — Вакаев рассказал, что он выполнил обустройство на две трети. Предполагается, что водоём заполнят водой уже к концу октября. При этом он не исключил, что она останется и в зиму, что позволит сделать каток.

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Также глава Фонда имущества рассказал о работах, которые планируется провести в дальнейшем. Так, будет обновлена входная группа со стороны проспекта Комсомольского, завершена сеть побочных дорожек, построен новый амфитеатр почти на 150 мест. Возведут павильон для интеллектуальных игр, где, к примеру, можно будет сыграть в шахматы. За храмом обустроят зелёный «пляж» для пикников, занятий йогой и других активностей. Возле стадиона «Клевченя» должен появиться спортивный кластер. Ещё один вопрос — парковки. Часть из этих планов выполнят в следующем году.