Домашние ротвейлеры насмерть загрызли десятилетнюю девочку в Крыму

В крымском посёлке Советском два домашних ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональном СК.

По информации следствия, девочки 10 и 14 лет отдыхали у дедушки. Мужчина выпустил на прогулку двух собак, а одна из внучек решила выйти на улицу. В этот момент собаки напали на неё.

Ребёнок получил тяжёлые рваные раны туловища, рук, ног, головы и лица. Во время операции девочка скончалась.

В отношении хозяина собак возбуждено уголовное дело. Параллельно со следствием разбирательство начала и региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что бездомные собаки насмерть загрызли мужчину в Астраханской области. Горожанин возвращался домой через гаражный кооператив, где на него и напали животные.