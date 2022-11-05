Двух человек задержали по делу о пожаре в кафе «Полигон». Об этом сообщает СК РФ.

Первый — директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Второй задержанный — 23-летний мужчина, он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию.

Напомним, пожар в костромском клубе «Полигон» произошёл в ночь с 4 на 5 ноября. В результате происшествия погибли 15 человек. Десяткам людей потребовалась медицинская помощь.

Площадь возгорания оказалась огромной — более 3,5 тысячи квадратных метров. Чтобы справиться с огнём, на месте работали более 50 человек.