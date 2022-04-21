«Кисельные берега»: Пивоварка в Барнауле вновь окрасилась в «молочный» цвет
Схожая ситуация наблюдалась в прошлом году — тогда прокуратура не нашла доказательств загрязнения воды
В Барнауле река Пивоварка вновь окрасилась в белый цвет. Кадры «молочной» воды опубликовали в сообществе Barnaul22.
Видео сделано в районе проезда Рыбозаводского. «Молочные реки, кисельные берега...» — приписал автор.
Напомним, что в конце мая 2021 года река также окрашивалась в белый цвет. Местные жители сочли это сливом вредных химических отходов в воду, однако прокуратура тогда не нашла доказательств загрязнения Пивоварки.
Несмотря на то, что работа не дала конкретного результата, в мэрии города «в связи с многочисленными обращениями граждан» договорились усилить контрольные мероприятия «в целях установления лица, осуществляющего сброс сточных вод» в реку.
Схожая ситуация наблюдалась три года назад — тогда в воду попали вредные стоки из ливневой канализации с улицы Малахова.