«Кисельные берега»: Пивоварка в Барнауле вновь окрасилась в «молочный» цвет

В Барнауле река Пивоварка вновь окрасилась в белый цвет. Кадры «молочной» воды опубликовали в сообществе Barnaul22.

Видео сделано в районе проезда Рыбозаводского. «Молочные реки, кисельные берега...» — приписал автор.

Напомним, что в конце мая 2021 года река также окрашивалась в белый цвет. Местные жители сочли это сливом вредных химических отходов в воду, однако прокуратура тогда не нашла доказательств загрязнения Пивоварки.

Несмотря на то, что работа не дала конкретного результата, в мэрии города «в связи с многочисленными обращениями граждан» договорились усилить контрольные мероприятия «в целях установления лица, осуществляющего сброс сточных вод» в реку.

Схожая ситуация наблюдалась три года назад — тогда в воду попали вредные стоки из ливневой канализации с улицы Малахова.