Массовая авария привела к транспортному коллапсу в алтайской столице

27 сентября около 06:50 утра в Горно-Алтайске произошёл транспортный коллапс из-за массового ДТП. Как сообщают «Новости Горного Алтая», 35-летний житель Майминского района, управляя автомобилем ВАЗ-21140, не выдержал безопасную дистанцию до остановившегося впереди транспортного средства и врезался в автомобиль УАЗ-39094 под управлением 55-летнего горожанина.

От удара УАЗ бросило на остановившийся перед ним автомобиль Toyota Camry под управлением 60-летнего жителя Усть-Канского района. В результате ДТП в приёмный покой республиканской больницы был доставлен водитель автомобиля ВАЗ, но госпитализация не потребовалась.

В отношении сельчанина вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»), сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.