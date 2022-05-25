Жителя Алтайского края осудили за избиение и изнасилование женщины
Злоумышленнику дали четыре года колонии
25 мая 2022, 08:50, Никита Черников
В Алтайском крае суд признал виновным 42-летнего жителя Волчихинского района в изнасиловании женщины, сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент случился в дневное время в конце июня 2021 года, когда компания знакомых распивала спиртное в одном из сёл муниципалитета.
«В ходе застолья осуждённый предложил гостье вступить с ним в интимные отношения. Женщина ответила отказом, после чего мужчина, взяв палку, нанёс не менее пяти ударов по голове и ногам, а затем совершил в отношении 31-летней женщины преступление против половой неприкосновенности», — говорится в сообщении.
Суд в итоге приговорил злоумышленника к четырём годам колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что жителя Алтайского края осудят за изнасилование собственных дочерей.
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