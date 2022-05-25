Жителя Алтайского края осудили за избиение и изнасилование женщины

В Алтайском крае суд признал виновным 42-летнего жителя Волчихинского района в изнасиловании женщины, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился в дневное время в конце июня 2021 года, когда компания знакомых распивала спиртное в одном из сёл муниципалитета.

«В ходе застолья осуждённый предложил гостье вступить с ним в интимные отношения. Женщина ответила отказом, после чего мужчина, взяв палку, нанёс не менее пяти ударов по голове и ногам, а затем совершил в отношении 31-летней женщины преступление против половой неприкосновенности», — говорится в сообщении.

Суд в итоге приговорил злоумышленника к четырём годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что жителя Алтайского края осудят за изнасилование собственных дочерей.