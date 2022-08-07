На Алтае полицейские изъяли незаконно хранящиеся ружья и самопальные патроны

Житель села Харитоново Завьяловского района незаконно хранил ружья и боеприпасы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

У 39-летнего сельчанина изъяли два одноствольных гладкоствольных ружья 16 калибра, 37 патронов 16-го калибра и несколько металлических ёмкостей с порохом общей массой 307 граммов.

Подозреваемый рассказал полицейским, что ружья, порох и гильзы нашёл на чердаке дома своего деда два года назад и решил оставить их себе, а патроны сделал для охоты сам.

Возбудили два уголовных дела по статьям 221.1 и 223 УК РФ. Сельчанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Оружие у него изъяли.