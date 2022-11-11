На Алтае задержали замглавы Минприроды из-за хорошего лесного участка для «своей компании»

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Игоря Дергачёва — начальника управления лесами, сообщает региональный СК.

«С мая по август 2022 года министерством проведён открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. На участие заявки подали десять организаций. Действуя в интересах одного юридического лица и в нарушение законодательства, замминистра дал поручение членам комиссии указать на несоответствующие в действительности нарушения, исключающие возможность выхода во второй тур конкурентоспособных организаций», — рассказали в ведомстве.

В итоге победителем конкурса стала аффилированная чиновнику компания. Причём, по данным следствия, от других претендентов были более выгодные заявки в части ежегодной арендной платы за лесной участок.

Следователи СК и оперативники МВД при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски по месту жительства и работы замминистра. Чиновника обвинили в «превышении должностных полномочий».

В алтайской прокуратуре отметили, что контролируют ход расследования уголовного дела.