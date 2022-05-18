Научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда госпитализировали в Москве

Незадолго до этого у него диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника

18 мая 2022, 19:11

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщает Telegram-канал Mash, ему провели операцию на позвоночнике.

По данным канала, синоптик находится в нейрохирургическом отделении, операцию ему сделали накануне. Незадолго до этого у него диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника.

Сейчас Вильфанд находится в состоянии средней тяжести, стабилен.

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