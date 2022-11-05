Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме

Стала известна причина пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Версию опубликовал телеграм-канал Baza.

По информации источника, компания в клубе праздновала день рождения, который они решили скрасить фейерверком.

После запуска пиротехники на виновника набросилась толпа людей, но пожар в этот момент уже начался.

40-летний Андрей Кузьмин выбил заблокированную дверь эвакуационного выхода, чем спас множество людей.

Изначально сообщалось о 13 погибших, однако их число возросло до 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело.