Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме
Число погибших в результате происшествия увеличилось до 15
5 ноября 2022, 15:26, Илья Звягинцев
Стала известна причина пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Версию опубликовал телеграм-канал Baza.
По информации источника, компания в клубе праздновала день рождения, который они решили скрасить фейерверком.
После запуска пиротехники на виновника набросилась толпа людей, но пожар в этот момент уже начался.
40-летний Андрей Кузьмин выбил заблокированную дверь эвакуационного выхода, чем спас множество людей.
Изначально сообщалось о 13 погибших, однако их число возросло до 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело.
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