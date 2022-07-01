Педофилов, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, приговорили к пожизненным срокам

Двух педофилов, которые убили пятилетнюю девочку в Костроме, приговорили к пожизненным срокам. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

«44-летний педофил-рецидивист Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков обвиняются сразу по пяти статьям: похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство ребёнка», — сказано в сообщении.

Напомним, 5 января в Костроме задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых. Перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.