Почти треть россиян не имеют собственного жилья

28% жителей России не имеют прав собственности на дом или квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, личное жильё имеют 71% жителей страны. При этом среди россиян старше 60 лет оно есть у 82%, а среди людей от 18 до 24 лет — лишь 47%.

Трудности с арендной платой испытывают 13% граждан. Ещё 13% опрошенных без собственного жилья живут у родственников, тогда как среди обладателей личной недвижимости так поступают 4%. Ещё 6% россиян без права собственности признались, что не знают, где буду жить в следующем месяце.