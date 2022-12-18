Покоритель сугробов. Авария произошла на пешеходном переходе в Рубцовске
Один из автомобилей оказался за пределами проезжей части
18 декабря 2022, 12:57, Илья Звягинцев
В Рубцовске произошла авария на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
Инцидент произошел на проспекте Ленина. Две иномарки столкнулись на пешеходном переходе и заблокировали путь тем, кто хочет перейти дорогу.
Один из автомобилей оказался за пределами проезжей части и заехал на сугроб.
«Очередной покоритель городских сугробов», — назвали водителя авторы сообщения.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске 59-летний водитель «Лады» на нерегулируемом переходе сбил 10-летнего пешехода.
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