Покоритель сугробов. Авария произошла на пешеходном переходе в Рубцовске

В Рубцовске произошла авария на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Две иномарки столкнулись на пешеходном переходе и заблокировали путь тем, кто хочет перейти дорогу.

Один из автомобилей оказался за пределами проезжей части и заехал на сугроб.

«Очередной покоритель городских сугробов», — назвали водителя авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске 59-летний водитель «Лады» на нерегулируемом переходе сбил 10-летнего пешехода.