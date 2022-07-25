«Прошёл апокалипсис». Мощный град уничтожил урожай в Алтайском крае

24 июля в Шипуновском районе Алтайского края выпал мощный град.

В сообществе «В курсе 22» житель села Тугозвоново рассказал, что там «прошёл апокалипсис»: стихия побила помидоры, лук, капусту, огурцы, смородину, сливу и другие посадки.

Ещё одно видео о разрушительном граде в Шипуновском районе опубликовано в сообществе «Инцидент Рубцовск». На кадрах видно, как ледяные осадки улеглись на земле толстым слоем.

Кадр из видео / «Инцидент Рубцовск»

Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседнем Новичихинском районе.

Напомним, что 24 июля в райцентре Волчихинского района Алтайского края также прошёл мощный ураган. Люди в соцсетях отмечали, что с крыши местного детсада снесло кусок шифера. Также ветром повалило деревья — у некоторых жителей оказались повреждены заборы.