Скончалась народная артистка России Анастасия Вознесенская

Народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

Причина смерти актрисы не уточняется, дата и место прощания с актрисой станет известна позднее.

"Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской", — отмечается в сообщении.

Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Мягковым, а позднее вышла за него за муж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в "Современнике". Кинодебют Вознесенской состоялся в 1966 году в фильме "Майор Вихрь" — там она сыграла роль радистки Ани Радионовой.