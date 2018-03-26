СМИ сообщили о смерти создателя "МММ" Сергея Мавроди
По имеющимся данным, накануне его госпитализировали с автобусной остановки
26 марта 2018, 16:52
Фото: news-r.ru
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в Москве, сообщает "Московский комсомолец".
Согласно данным издания, Мавроди был госпитализирован накануне в районе 01:00 по московскому времени с автобусной остановки на улице Поликарпова.
Отмечается, что бизнесмен пожаловался на слабость и боли в сердце. Мавроди доставили в городскую больницу №67, где утром он скончался на 63-м году жизни.
Вероятно, смерть бизнесмена вызвана острой сердечной недостаточностью.
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