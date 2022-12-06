СМИ: в Ростовской области разыскивают дезертира с пулемётом, который ранил полицейских

В Новошахтинске Ростовской области и в его пригороде ищут дезертира с пулемётом. Как сообщает Telegram-канал Mash, он ранил нескольких полицейских.

По информации канала, в городе введён план «Сирена». Разыскивают мужчину ростом 180-190 см, одетого в камуфляж. Предварительно, дезертир с пулемётом оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке — ранил двоих. Остальным сотрудникам уже приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. Жителей просят сидеть дома и не появляться на улице.

Telegram-канал Baza уточняет, что разыскиваемого встретили сотрудники ППС, которые прочёсывали местность — он был в камуфляже и балаклаве. Завидев полицейских, он открыл огонь, а после перестрелки скрылся.