"Цифровой марафон" от Сбера объединил десятки тысяч участников по всей России

17 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Всероссийский конкурс "Цифровой марафон" от Сбера уже собрал десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Самую высокую активность показали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Кто участвует?

Большинство заявок — около 63% — подали в категории "Новичок". Ее выбирают те, кто только начинает разбираться в ИТ. Среди участников — представители финансовой сферы, образования, промышленности и люди, которые делают первые шаги в цифровых технологиях.

Категории "Исследователь" и "Эксперт" выбрали 30% и 7% участников соответственно. В этих направлениях участвуют специалисты из ИТ, науки, образования, финансов и производства. Основная аудитория конкурса — люди в возрасте от 31 до 45 лет.

В этом году доля женщин среди участников впервые превысила 50%. Чаще всего они также выбирают категорию "Новичок" — 60,5%. В категории "Исследователь" их почти 30%, среди "Экспертов" — 17%.

Победительница 2025 года в категории "Новичок" Хадижат Мусаева рассказала, что пришла на конкурс, чтобы проверить силы.

«Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учебу и хобби в единый профессиональный трек», — прокомментировала Хадижат Мусаева.И добавила, что использовала подарочный сертификат на обучение, чтобы углубить знания в сфере "1С" и развить компетенции в области информационной безопасности, а также лучше понимать систему и делать ее безопаснее.

Что подготовили для участников в этом году?

В этом году для конкурса создали отдельное виртуальное пространство. Участники могут общаться, выполнять задания, проходить квесты, изучать возможности "ГигаЧата" и получать баллы в общий зачет.

С 1 марта на платформе работает киберзона с играми на реакцию, внимание и логику от "Школы 21" и "Нетологии". Также доступен квест от победителей прошлого года, который помогает развивать мягкие навыки и готовиться к этапам марафона.

Конкурс помогает участникам оценить уровень цифровой грамотности и освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмов и программирования. Программа включает четыре этапа: обучение, онлайн-тестирование, проектную часть и финал.

По итогам первых этапов определят трех победителей в категории "Новичок". Финалисты уровней "Исследователь" и "Эксперт" продолжат участие в очном финале. Победитель категории "Эксперт" получит 1 млн рублей, категории "Исследователь" — 500 тыс. рублей. Призеры уровня "Новичок" получат призы и сертификаты на обучение в "Нетологии".

"Школа 21" — образовательный проект Сбера в сфере цифровых технологий, где желающие от 18 лет могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию после прохождения отбора. Для поступления не требуются профильное образование, опыт или навыки программирования. Обучение проходит на современной цифровой платформе с гибкой программой, ориентированной на актуальные запросы рынка. Выпускники успешно устраиваются в российские ИТ-компании и стартапы. В ближайшие годы география расширится. Проект реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Подать заявку можно на официальном сайте школы.ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

