В Алтайском крае на шесть дней перекроют дорогу из-за учений

Перемещение крупногабаритной техники запланировали в Тальменском районе

17 марта 2026, 16:55, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Тальменском районе Алтайского края с 23 по 28 марта 2026 года пройдут учения. Как сообщили в администрации муниципалитета, мероприятия запланированы в окрестностях населенных пунктов Первомайское, Северный, Новокраюшкино, Восточный и Озерки.

В связи с проведением учений будет перекрыт ряд дорог общего пользования, а также предусмотрено применение пиротехнических средств и перемещение крупногабаритной техники.

Чтобы исключить риск несчастных случаев, местным властям поручили не допускать граждан на территорию проведения мероприятий и заблаговременно проинформировать население.