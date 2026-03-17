В Алтайском крае на шесть дней перекроют дорогу из-за учений
Перемещение крупногабаритной техники запланировали в Тальменском районе
17 марта 2026, 16:55, ИА Амител
Дорожный знак / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Тальменском районе Алтайского края с 23 по 28 марта 2026 года пройдут учения. Как сообщили в администрации муниципалитета, мероприятия запланированы в окрестностях населенных пунктов Первомайское, Северный, Новокраюшкино, Восточный и Озерки.
В связи с проведением учений будет перекрыт ряд дорог общего пользования, а также предусмотрено применение пиротехнических средств и перемещение крупногабаритной техники.
Чтобы исключить риск несчастных случаев, местным властям поручили не допускать граждан на территорию проведения мероприятий и заблаговременно проинформировать население.
17:55:06 17-03-2026
А город подумал: "Ученья идут"(
19:20:22 17-03-2026
К чему готовимся? Не к "сюрпризу" ли со стороны "друга"-Китая, чьи руки гораздо менее коротки, чем у "бандеровцев"?
20:16:22 17-03-2026
казахи новую конституцию приняли. с чего бы? какие-то процессы идут.
10:17:49 18-03-2026
Обычные учения масштаба дивизии по плану подготовки, не повода для суеты. Повод будет, если кто-нибудь додумается дрон запустить...посмотреть.. ))))